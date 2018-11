Das Kabinett habe den Entwurf für einen Ausstiegsvertrag mit der EU angenommen, sagte Premierministerin Theresa May am Mittwochabend nach einer fünfstündigen Regierungssitzung in London. Unterhändler beider Seiten hatten sich zuvor auf eine vorläufige Version des Abkommens geeinigt, das die Grundlagen für die Scheidung im März 2019 legt. Sie glaube fest, dass der Vertragsentwurf das bestmögliche Verhandlungsergebnis darstelle, sagte May. Die Entscheidung der Annahme sei im besten Interesse des gesamten Königreichs.

Umstritten war bis zuletzt die Frage, wie sich nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland vermeiden lassen. Am Nachmittag informierte in Brüssel die EU-Kommission die Botschafter der restlichen 27 EU-Staaten über den Text. Die EU-Staats- und Regierungschefs müssen auf einem Sondergipfel ihr Okay geben. Später müssen noch das EU- und das britische Parlament zustimmen. Insbesondere die Abstimmung in London wird spannend - Mays Brexit-Kurs hat dort viele Feinde.

(Reuters)