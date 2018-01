"Wir hier auf dem Kontinent haben unsere Meinung nicht geändert. Unsere Herzen sind weiter offen für euch", sagte Tusk am Dienstag im Europäischen Parlament in Strassburg. Sollte die britische Regierung aber bei ihrer Entscheidung für den Austritt bleiben, werde der Brexit mit all seinen negativen Folgen im März nächsten Jahres Realität, "ausser es gibt einen Sinneswandel bei unseren britischen Freunden". Juncker sagte, er hoffe, dass die Worte von Tusk in London gehört würden.

Das Angebot der EU-Spitzenpolitiker fällt in eine heikle Zeit für die Brexit-Bewegung. Seit einer Woche bringt der Brexit-Hardliner und ehemalige Ukip-Chef Nigel Farage ein zweites Referendum über den Ausstieg ins Spiel, um die Positionen zu klären. Die Briten hatten im Juni 2016 mit 52 Prozent für den Rückzug aus der EU gestimmt. Premierministerin Theresa May lehnt ein neues Votum ab. Stattdessen setzt sie auf eine freundschaftliche Scheidung von der EU, um den Schaden für die britische Wirtschaft so gering wie möglich zu halten.

(Reuters)