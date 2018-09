"Ich werde die Ergebnisse des Referendums nicht kippen, noch werde ich mein Land spalten", sagte May am Freitag in einer Fernsehansprache. Die Verhandlungen mit der EU steckten fest. May forderte Entgegenkommen von der EU. Das beste Ergebnis der Austrittsverhandlungen sei zwar immer noch ein Abkommen, aber keine Vereinbarung sei immer noch besser als eine schlechte. May verteidigte das Referendum als "grösste demokratische Übung" in der Geschichte ihres Landes. Das britische Pfund gab während der Ansprache deutlich nach.

(Reuters)