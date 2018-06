Das Barometer dazu stieg um 16 Zähler auf 13 Punkte, wie der Branchenverband CBI am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Der Preisdruck war so gering wie seit fast einem Jahr nicht. "Die Erholung der Auftragslage und eine Rückkehr zu einem kräftigen Wachstum der Produktion lassen vermuten, dass die Flaute in der Produktionstätigkeit vorbei sein könnte", sagte CBI-Ökonomin Anna Leach. Es blieben aber die Risiken durch den Austritt Großbritanniens aus der EU und die steigenden Spannungen rund um den Welthandel.

(Reuters)