"Wir schauen uns Möglichkeiten an, bei denen es Spielraum für eine Transformation zu angemessenen Bewertungen gibt, und es kann eine konträre Sicht auf das sein, was alle anderen denken", sagte Robin Marshall, Co-Leiter europäisches Private Equity bei Bain Capital, auf der European High Yield & Leveraged Finance Konferenz von JPMorgan Chase in London. "Der Brexit bietet für uns eine solche Chance."

In dem Land hat es in diesem Jahr einige große Deals gegeben, die Bieter kündigten an, etwa 223 Milliarden Dollar für britische Ziele auszugeben, wie aus Daten hervorgeht, die von Bloomberg zusammengestellt wurden. Das sind 38 Prozent mehr als vor einem Jahr und eine bessere Entwicklung als in Europa und der Welt insgesamt, wie die Daten zeigen. Die größte Transaktion ist die Offerte von Comcast Corp. über mehr als 30 Milliarden US-Dollar für Sky.

Laut Jan Jansen, Managing Partner bei Advent International, ist es in Großbritannien im Vergleich zu anderen europäischen Märkten relativ einfach, Unternehmen von der Börse zu nehmen. Im März stimmte seine Firma zu, Laird Plc in einer Transaktion zu kaufen, die den Smartphone-Teilelieferanten bei ungefähr 1 Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro) bewertete.

Es gibt Situationen, in denen eine Börsennotiz ein Unternehmen bremsen kann, und ein Eigentümerwechsel durch eine PE-Gesellschaft den Geschäftsverlauf wirklich verändern kann, sagte Marshall. Bain hat angekündigt, die Versicherungsgesellschaft Esure Group Plc in diesem Jahr für 1,2 Milliarden Pfund von der Börse zu nehmen.

Hohe Bewertungen

Jan Janshen, geschäftsführender Gesellschafter von Advent International, sagte, dass er trotz hoher Bewertungen eine solide Deal-Aktivität sehe, da sich die Konglomerate auflösen und börsennotierte Unternehmen vom Markt verschwinden. Größere Deals haben auch eine viel größere Eigenkapitalkomponente als in der Vergangenheit, berichtet er.

"Laut jeder Messgröße befinden wir uns in einem erhöhten Bewertungszyklus, und darauf müssen wir achten, aber das bedeutet nicht, dass keine Deals zustande kommen können", sagte Janshen auf der Konferenz. "Der Bewertungsfaktor ist auch je nach Sektor unterschiedlich. Die Industrie ist ein Sektor, der eher dem Zyklus ausgesetzt ist als die Gesundheitsversorgung. "

Unternehmerische Abspaltungen - wie die Entscheidung von Thomson Reuters Corp. , die Kontrolle der Finanz- und-Risiko-Abteilung in einem Deal im Wert von rund 17 Milliarden Dollar an Blackstone zu verkaufen - werden eine wichtige Quelle für große Transaktionen sein, sagte Daniel Rudnicki Schlumberger von JPMorgan. Die Finanzierung von Deals in der Energiewirtschaft öffnet sich und könnte für Buyout-Firmen attraktiv sein, während der Einzelhandel, der anfällig für ein schwächeres Wirtschaftswachstum ist, weniger attraktiv sei, sagte er.

"Wir haben ein sehr geschäftiges erstes Halbjahr gesehen und erwarten, dass die LBO-Aktivität auch in Zukunft dank großer Abschlüsse robust bleiben wird", sagte Rudnicki. "Es herrscht das Gefühl vor, dass wir uns in der späten Phase eines Zyklus befinden, und die Frage bleibt, wie lange wird dies dauern? Die europäischen Schuldverschreibungsmärkte sind noch offen für große Transaktionen und es herrscht das Gefühl vor, dass diese Art von Geschäften möglich ist. "

(Bloomberg)