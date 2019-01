Auch deshalb wird jedes Wort von Politikern auf die Goldwaage gelegt - und auf Hinweise auf mögliche Positionsänderungen der EU oder der britischen Regierung abgeklopft. Deshalb löste etwa Aussenminister Heiko Maas mit seiner Äusserung Aufregung aus, man müsse über Neuverhandlungen reden. Dabei seien sich Berlin und Brüssel derzeit sehr einig, wann überhaupt über was geredet werden kann, betonen EU-Diplomaten. Am Mittwoch wurde die Position im Bundeskabinett erneut festgezurrt.

Austrittsvertrag

Der Austrittsvertrag zwischen Grossbritannien und EU regelt vor allem die Abwicklung der bisher bestehenden gegenseitigen Ansprüche. Der laut EU-Diplomaten einzig sensible Punkt für London sei die sogenannte Backstop-Klausel, die die britische Regierung akzeptiert hatte. Darin wird festgeschrieben, dass es keine "harte Grenze" zwischen dem zum Königreich gehörenden Nordirland und EU-Land Irland geben darf.

Neuverhandlungen über diesen zwischen Grossbritannien und der EU ausgehandelten Vertrag kann es nicht geben, hatte Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch gesagt. Wenn EU-Unterhändler Michel Barnier nun von möglichen Neuverhandlungen "unter Bedingungen" spricht, ist dies dennoch kein Widerspruch. Denn Barnier spricht über den Fall, dass die britische Premierministerin Theresa May von bisherigen roten Linie abrückt - etwa, dass es keine Zollunion mit der EU geben soll oder das Land nicht Teil des Binnenmarktes sei will. Dann, aber nur dann, wäre auch die Bundesregierung bereit, den Vertrag zu verändern, heisst es in Regierungskreisen in Berlin. Auf diesen Fall beziehe sich Maas.

Beispielsweise könnte eine Zollunion das Nordirland-Problem weitgehend beseitigen. Dann wäre eine andere Formulierung zum Backstop im Austrittsvertrag denkbar. Das Problem: Erst muss die britische Regierung sagen, was sie überhaupt will. Und May macht bisher keine Anstalten, ihre roten Linien aufzugeben.

Politische Erklärung zum zukünftigen Verhältnis

Die EU und Grossbritannien haben sich auch auf eine politische Erklärung über das zukünftige Verhältnis geeinigt. Sie würde sich "Gesprächen zur Präzisierung" dazu nicht verweigern, hat Merkel gesagt. Diese Gespräche könnten über die politische Erklärung stattfinden. Auch damit könnten die britischen Sorgen gedämpft werden, dass die sogenannte Backstop-Lösung für Irland ein Dauerzustand wird.

Das Problem: Anders als der Austrittsvertrag ist die politische Erklärung rechtlich nicht bindend. May insistiert aber auf eine rechtlich verbindliche EU-Zusage für ein möglichst frühes Ende des Backstops. Klarheit könnte eigentlich nur der angestrebte Vertrag zum zukünftigen Verhältnis bringen. Aber der soll erst in der Übergangsphase nach dem britischen Eu-Austritt bis Ende 2020 ausgehandelt werden. Auch dafür müssten die Briten erst einmal sagen, wohin sie überhaupt wollen. "Wir können ja nicht mit uns selbst verhandeln", meint ein EU-Diplomat.

Einheit der Bundesregeirung und der EU-27?

In den letzten Wochen hat auch Merkel immer wieder die Einheit der EU-27 seit dem Brexit-Referendum 2016 gelobt. In der Bundesregierung wird versichert, dass die Einheit weiter gelte - auch in Berlin. Die Maas-Äusserungen werden in Regierungskreisen deshalb nachsichtig als "missverständlich" bezeichnet. Es gebe keine Anzeichen, dass die wachsende Anspannung dazu geführt habe, dass irgendein Land in der Haltung gegenüber London ausschere, sagte ein EU-Diplomat. Das Verhandlungsmandat liege weiter klar und unangefochten bei EU-Unterhändler Barnier. Das dürften auch Merkel und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte in ihren Telefonaten mit May am Donnerstag betont haben.

Verschiebung des Austrittsdatums

Bei der Frage nach einer möglichen Verschiebung des Austrittsdatums winken EU-Diplomaten ab. May hat selbst erklärt, dass sie dies nicht beantragen will. In der EU wird darauf verwiesen, dass man noch zweieinhalb Monate bis zum 29. März habe. "Eine möglicherweise nötige Verschiebung könnten wir auch Mitte März beschliessen", sagte ein EU-Diplomat. Voraussetzung sei aber, dass es überhaupt etwas zu verhandeln gebe.

(Reuters)