Die Konjunkturschwäche in einigen wichtigen Ländern, die durch den Handelskrieg zwischen China und den USA ausgelöste Unsicherheit und die niedrigen Zinsen belasten die Erträge weiterhin stark. Aus diesem Grund sei derzeit nicht davon auszugehen, dass im kommenden Jahr eine Eigenkapitalrendite von mehr als elf Prozent zu erreichen ist, teilte HSBC am Montag in London mit.

Bereits im dritten Quartal hatten die Probleme das Ergebnis der Bank, die erst im August überraschend ihren Chef John Flint vor die Tür gesetzt hatte, belastet. Die Erträge gingen um drei Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar (12 Mrd Euro) zurück. Der Gewinn sank um 16 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar. Das Ergebnis im vergangenen Quartal fiel damit schwächer aus als Experten erwartet hatten. Im vierten Quartal sei wegen des geplanten Umbaus von einigen Bereichen der Bank zudem mit hohen Kosten zu rechnen.

