Für den schwachen Auftakt in das zweite Quartal sorgte vor allem die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte im April hohe Importzölle für fast alle Länder verhängt, die später teilweise wieder ausgesetzt wurden. «Nachdem die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten in jedem der vier vorangegangenen Monate gestiegen waren, wurde im April der stärkste monatliche Rückgang der Warenexporte in die Vereinigten Staaten in der Geschichte verzeichnet», sagte ONS-Expertin Liz McKeown. Bei den meisten Warenarten habe es dabei einen Rückgang gegeben.