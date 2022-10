"Es besteht in der Tat das Risiko, dass die geldpolitische Straffung zu früh gestoppt wird", sagte Nagel am Montag in einer Rede an der Harvard Universität in Cambridge bei Boston. Ein verfrühter Stopp könne zu einer noch längeren Phase mit hoher Inflation führen, was dann später womöglich eine viel straffere Geldpolitik notwendig mache. Im Ergebnis könne eine noch schärfere Rezession die Folge sein, warnte Nagel.