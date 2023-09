«Das werden wir am 14. September diskutieren, auch auf Basis der dann vorliegenden neuen Prognosen», sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview dem «Handelsblatt.» Die Europäische Zentralbank (EZB) sei zwar bei der Inflationsbekämpfung ein gutes Stück vorangekommen. «Unseren Zielwert für die Inflation haben wir aber längst noch nicht erreicht.» Die EZB strebt 2,0 Prozent Inflation als optimales Niveau für die Wirtschaft im Euroraum an. Davon ist sie nach wie vor weit entfernt. Im August lag die Teuerung mit 5,3 Prozent noch mehr als doppelt so hoch.