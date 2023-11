Dies könne sich als Fehler erweisen, da die Inflation auf einem erhöhten Niveau bleiben oder sogar wieder an Fahrt gewinnen könne, sagte er am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Mailand laut Redetext. «In diesem Fall müssten wir die Geldpolitik erneut straffen und die dämpfende Wirkung auf die Wirtschaft könnte sogar grösser sein als sie sonst gewesen wäre», fügte er hinzu. Der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) steht am 14. Dezember an.