Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" stieg nach Angaben vom Donnerstag im Februar überraschend auf 51,6 Punkte. Im Januar hatte der wichtige Frühindikator für die Konjunktur der zweitgrösste Volkswirtschaft bei 51,5 Punkten gelegen. Experten hatten für Februar eigentlich einen Rückgang erwartet.

Der Stimmungsmesser zeigt bessere Werte als der am Mittwoch veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des nationalen Statistikamtes, der sich stärker auf staatliche Unternehmen konzentriert. Mit nur 50,3 Punkten war dieser Indikator auf den niedrigsten Stand seit Juli 2016 gefallen und hatte Sorgen über eine Verlangsamung der Wirtschaft ausgelöst. Über 50 Punkten wird von einer Expansion der industriellen Aktivitäten ausgegangen, darunter von einer Kontraktion.

Neue Aufträge hätten im Februar zugenommen, was eine stabile Nachfrage zeige, die leicht stärker als das Angebot sei, berichtete "Caixin"-Ökonom Zhong Zhengsheng. "Im Moment wird die Beständigkeit der chinesischen Wirtschaft anhalten." Ob die Wirtschaft nach dem Neujahrsfest im Februar im kommenden Monat an Nachfrage gewinnen könne, werde die wirtschaftliche Richtung in diesem Jahr bestimmen.

