Schwäche in den USA und China

Das Geschäft entwickelte sich in den verschiedenen Regionen unterschiedlich. Während die Umsätze in Europa in lokaler Währung um 1,5 Prozent zulegten, gingen sie in den Regionen Nord- und Südamerika um 7,5 Prozent und in Asien-Pazifik um 4,3 Prozent zurück.