Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte um gewann 1,1 Prozent zu, da die Regierung in Peking die Zinssätze wie erwartet stabil hielt, nachdem es in den letzten Tagen bereits Liquidität in das Bankensystem gepumpt hatte.