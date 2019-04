9710,64 Punkte: Diesen Stand hat der Swiss Market Index am heutigen Freitagvormittag erreicht. Der Leitindex der 20 liquidesten Schweizer Titel stand noch nie so hoch. Das Jahr 2018 hatte der SMI inmitten einer Aktienkrise noch bei gut 8100 Punkten beendet.

Vier Monate später ist wieder alles anders. Dank der wieder zögerlichen Federal Reserve in den USA sind die Zinsen doch keine so grosse Bedrohung für die Aktienmärkte. Die Schweizer Grosskonzerne haben zudem in manchen Fällen bessere Zahlen vorgelegt als erwartet und die Managements neigen weiterhin dazu, den Aktionäre das Leben mit höheren Dividenden zu versüssen.

Und doch glaubt nur ein Drittel von 3500 Leserinnen und Lesern von cash.ch, dass der SMI noch weiter zulegt und in den nächsten zwei Monaten auf mindestens 10'000 Punkte ansteigen wird. Dies ergab eine Online-Umfrage des Finanzportals diese Woche.

28 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Ansicht, dass der SMI sein Niveau über die nächsten Wochen halten wird, während 38 Prozent – und damit die grösste Gruppe – sogar mit einem Zurückfallen der Kurse unter 9500 Punkte rechnet.

Zusammengenommen ergibt sich also eine Zweidrittelsmehrheit unter den cash-Lesern, die das Szenario «SMI-10’000» für unrealistisch halten. Neben etwaigen fundamentalen Fallgruben bei den Unternehmen und konjunkturellen Risiken allgemein besteht auch die Gefahr, dass Investoren bei sehr hohen Kursständen anfangen, Gewinne mitzunehmen.

SMI-Schwergewichte laufen gut

Rechnerisch fehlen für einen fünfstelligen Punktestand nur noch 3 Prozent. Dank des aktuell guten Laufs der Schwergewichte Novartis und Roche ist ein solches weiteres Vorrücken der Kurse durchaus möglich.

Beide Pharmakonzerne haben im ersten Quartal brilliert und haben an der Börse seit Jahresanfang rund 10 Prozent an Wert gewonnen. Im aktuellen Umfeld, wo vorsichtig mit Rezessionsgefahren prognostiziert wird, aber gleichzeitig die Unternehmensgewinne weiter positiv erwartet werden, haben defensive Titel wie die grössten SMI-Aktien einen guten Stand.

Auch die schwerste SMI-Aktie Nestlé läuft nach guten Zahlen ansprechend. Aber anhand dieser Aktie lässt sich auch darlegen, warum die Pessimisten nicht geringgeredet werden sollen. Beispielsweise zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 (laut Bloomberg), dass die Luft dünner geworden ist. Bei mittel bis hoch bewerteten SMI-Aktien muss eine starke Gewinnerwartung vorhanden sein, um die hohen Aktienkurse zu rechtfertigen. Dies ist aber längst nicht sichergestellt.

Aktuelle Gewichtung der SMI-Aktien (ungekappter SMI)

Quelle: SIX Group

Nach den Dividendenauszahlungen warten Anleger bei den grossen Titeln noch darauf, dass die Kurse den Dividendenknick aufholen. Schon bald aber dürfte wieder das Motto herrschen: «Sell in May and Go Away». Auch wenn dieser Börsenmerksatz keinen Automatismus beinhaltet, hat es vor allem am US-Markt immer wieder Jahre gegeben, in denen Aktien in den Sommermonaten schlechter performten als in den ersten Monaten des Jahres. Dieses Jahr, in dem der SMI schon 15 Prozent und der SPI über 18 Prozent zugelegt haben, dürfte es zu einer deutlichen Abflachung der Kursentwicklungen kommen.

Folgt man also der Logik von 66 Prozent der cash-Leserschaft, ist es an der Zeit, einige Schäfchen ans Trockene zu bringen – statt zu warten, bis der SMI seine (vielleicht illusorischen) 10'000 Punkte erreicht.