Dies entspreche weniger als sieben Prozent der Belegschaft, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Sodexo verwies als Hauptgrund für die Sparmassnahmen auf die Folgen der Coronavirus-Pandemie an Schulen, in Firmen und an Universitäten sowie auf die Einschnitte in der Veranstaltungsbranche.

(AWP)