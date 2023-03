Cathie Wood hat den grössten Vertrauensbeweis der Anleger erhalten, seit ihre Flaggschiff-Strategie in der Ära des billigen Geldes kurz vor dem Höhepunkt ihrer Popularität stand. Der "ARK Innovation ETF" zog am Freitag Zuflüsse in Höhe von 397 Millionen US-Dollar an, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Das war der grösste Zufluss seit April 2021 – wenige Wochen, nachdem der Fonds sein Allzeithoch in einem Jahr erreicht hatte, in dem Investoren insgesamt satte 9,6 Milliarden US-Dollar investierten.