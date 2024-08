Der Reingewinn auf Gruppenebene lag im ersten Semester bei 60,0 Millionen Franken und damit um 18 Prozent über dem Vorjahreswert. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus gar 24,5 Prozent betragen, wie CFT am Freitag mitteilte. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um knapp elf Prozent auf 67,4 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus gar 13,5 Prozent.