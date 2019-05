Die beiden Aufträge seien von den chinesischen Firmen Shandong Yushiju Chemical und Shandong Sunny Wealth New Materials vergeben worden, teilte Clariant am Dienstag mit. Angaben zum Auftragsvolumen werden in der Mitteilung keine gemacht.

Im Rahmen der Aufträge kommen die von Clariant entwickelten Famax 200 DS-Katalysatoren zum Einsatz, welche der Partner Wuxi Xiyuan bereits in drei Produktionsstätten in China und Indien installiert hat. Die vierte Produktion, die diese Technologie anwendet, werde in der chinesischen Provinz Jiangsu gebaut und voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 eröffnet, hiess es weiter. Die jährliche Produktionskapazität von Formaldehyd-Verbindungen werde sich auf bis zu 240 Kilotonnen belaufen.

Formaldehyd zählt zu den wichtigsten organischen Grundstoffen in der chemischen Industrie und dient als Ausgangsstoff für viele andere chemische Verbindungen. Er kommt etwa in der Textilbranche, Kosmetik oder Polymerherstellung zum Einsatz.

(AWP)