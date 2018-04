Für das erste Quartal weist das Unternehmen einen um 7 Prozent höheren Umsatz von 1,72 Milliarden Franken aus. In Lokalwährungen wuchsen die Verkäufe ebenfalls um 7 Prozent. Der um Einmaleffekte bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) lag um 7 Prozent über dem Vorjahreswert bei 268 Millionen Franken, wie Clariant am Mittwoch mitteilt. In Lokalwährungen wären es lediglich plus 2 Prozent gewesen. Die entsprechende Marge betrug 15,6 Prozent und damit auf Höhe des Vorjahres. Weitere Gewinnzahlen legt Clariant für das erste Quartal nicht vor.

Mit den vorgelegten Zahlen wurden die Analysten-Prognosen (AWP-Konsens) bezüglich Umsatz übertroffen und beim EBITDA erfüllt. Die von AWP befragten Analysten hatten im Durchschnitt einen Umsatz von 1,68 Milliarden Franken, einen EBITDA vor Einmalkosten von 267 Millionen und eine Marge von 15,7 Prozent erwartet.

Das Wachstum in der Berichtsperiode sei vor allem auf Volumensteigerungen zurückzuführen, erklärt Clariant. Zusätzlich habe man die durchschnittlichen Verkaufspreise erhöht.

Gut unterwegs war vor allem der Bereich Catalysis, der insbesondere Produkte für das Öl- und Bergbaugeschäft hergestellt. Hier wuchsen die Umsätze um 39 Prozent. Die Care Chemicals legten um 10 Prozent zu. Bei den Natural Resources stiegen die Verkäufe mit dem sich erholenden Ölmarkt um 2 Prozent in Lokalwährungen und damit im gleichen Tempo wie die Plastik- und Beschichtungssparte.

Ausblick bekräftigt

Nach Regionen betrachtet war das Wachstum in Asien dank einer deutlichen Steigerung in China mit 15 Prozent am ausgeprägtesten. In Lateinamerika stiegen die Verkäufe um 11 Prozent infolge der verbesserten Konjunktur. Der Umsatz in Nordamerika stieg um 5 Prozent und im Mittleren Osten und Afrika um 4 Prozent. Europa letztlich wuchs um 2 Prozent.

Clariant bekräftigt mit den Quartalszahlen den im Februar gegebenen Ausblick für das laufende Jahr. Die Muttenzer gehen weiter von einem nicht näher bezifferten Wachstum in Lokalwährungen aus sowie einer Verbesserung des operativen Cashflow. Steigen sollen auch der absoluten EBITDA und die EBITDA-Marge vor Einmaleffekten.

Auch das Mittelfristziel wird bestätigt. Als Richtwert wird hier weiter eine EBITDA-Marge vor Einmaleffekten zwischen 16 Prozent und 19 Prozent genannt.

(AWP)