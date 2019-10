Israel Englander hält gemäss Angaben der auf der Homepage der Schweizer Börse SIX neu 3,45 Prozent an Clariant.

Die Beteiligung erfolgt über den Erwerb von verschiedenen Derivaten. Die mehrheitlich aus Call-Optionen amerikanischer Art bestehenden Rechte wurden von JPMorgan, Barclays, Goldman Sachs, der Bank of America, Morgan Stanley sowie der Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS emittiert. Ihre Laufzeit endet am 20. Dezember 2019. Es ist Barausgleich vorgesehen.

Israel Englander beziehungsweise der 1989 gegründete Hedgefonds Millennium Partners ist in der Schweiz kein Unbekannter. Der Investor hat im November 2018 vorübergehend 3,8 Prozent an dem Tiefkühlbackwarenhersteller Aryzta gehalten. Der Fonds hält gemäss eigenen Angaben auf der Homepage per 1. August 2019 Vermögenswerte von insgesamt 39,3 Milliarden Dollar und beschäftigt mehr als 2'900 Personen.

(AWP)