Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ziehe man die Bewertung von Wettbewerbern heran, könne der Geschäftsbereich mit mindestens 20 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Die DuPont-Aktie legte auf die Meldung hin um gut 3 Prozent zu. Neben einem Verkauf könnte auch eine Abspaltung in Frage kommen, berichtete Bloomberg weiter. Auch ein so genannter Reverse Morris Trust - eine in den USA steuerfreie Fusion mit einem anderen Unternehmen - sei möglich. Für letzteres Konstrukt kämen etwa die Duftstoff- und Aromenhersteller International Flavors & Fragrances (IFF) oder Givaudan in Frage.

DuPont wird an der Börse mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewertet. DowDupont hatte den Spezialchemiekonzern jüngst abgespaltet und heisst jetzt Dow Inc . DuPont würde sich durch die Abspaltung der Sparte Nutrition & Biosciences auf die Herstellung von Materialien für die Bau-, Transport- und Elektronik-Industrie konzentrieren.

(AWP)