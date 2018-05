Für das neue Geschäftsjahr hat sich der Internetriese ein noch grösseres Wachstum vorgenommen. Die Erlöse sollen demnach um mehr als 60 Prozent steigen, wie Alibaba am Freitag mitteilte.

Während Alibabas Kernaktivitäten zwar weiter dynamisch zulegten, schoben im vergangenen Jahr vor allem neue Geschäfte das Wachstum an. Gleichzeitig wuchs auch der Käuferkreis in China. Mit Ablauf des Geschäftsjahres zu Ende März zählte der Konzern in seinem Heimatmarkt 552 Millionen aktive Kunden - das waren knapp 100 Millionen mehr als zum Stichtag ein Jahr zuvor.

Alibaba hat sein Geschäft in der Vergangenheit sukzessive ausgebaut. Durch Übernahmen etwa von ganzen Shopping Malls wurde das Online-Geschäft mit dem stationären Handel verbunden. Gleichzeitig investierte Alibaba in neue Technologien wie etwa Cloud-Computing oder gezielte Werbeformate für seine Händler. Das zahlt sich nun aus.

Die Konzernerlöse stiegen im Jahresvergleich deutlicher als erwartet: Alibaba setzte im Berichtszeitraum 250,3 Milliarden Yuan (rund 32,85 Mrd Euro) um, 58 Prozent mehr als vor einem Jahr. Den auf die Aktionäre entfallenden Gewinn konnte Alibaba um 47 Prozent auf knapp 64 Milliarden Yuan steigern.

Auch ausserhalb Chinas bringt sich Alibaba zunehmend in Stellung. Erst kürzlich hatte der Konzern angekündigt, die volle Kontrolle beim Essenslieferanten Ele.me übernehmen zu wollen. Auch beim einst von Rocket Internet geführten Start-up Lazada, das in Südostasien aktiv ist, haben die Chinesen das Sagen.

(AWP)