In den vergangenen Jahren sind vor dem Hintergrund einer Anti-Korruptionskampagne der chinesischen Regierung mehrere hochrangige Manager zeitweise von der Bildfläche verschwunden. In China wird das plötzliche Fehlen eines Chefs immer häufiger als Zeichen für ein hartes Durchgreifen oder eine Untersuchung der Behörden gewertet. In vielen Fällen heisst es, dass die betreffende Person bei der Untersuchung von Bestechungsfällen "behilflich" ist. Es ist unklar, ob Baos Verschwinden ein Zeichen für die Verschärfung der Untersuchungen in Chinas Finanzbranche ist.