Wie es in einer Medienmitteilung von Chugai am Donnerstag heisst, handelt es sich um einen Antrag für Eldecalcitol, einem Vitamin-D3-Derivat, das zur Behandlung von Osteoporose eingesetzt werde. Gesamthaft gäbe es schätzungsweise 69 Millionen Osteoporose-Patienten in China. Ziel einer Behandlung sei es unter anderem, Knochenbrüche zu vermeiden.

(AWP)