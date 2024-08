Laut der Zeitung «China Daily» sagte Li während seines Besuchs in Minsk, dass die Beziehungen zwischen China und Belarus in den vergangenen 32 Jahren trotz der sich verändernden internationalen Landschaft dynamisch geblieben seien. China ist der zweitgrösste Handelspartner von Belarus und der grösste Handelspartner in Asien. Der bilaterale Handel soll im vergangenen Jahr 8,4 Milliarden Dollar überstiegen haben, wie die «China Daily» berichtete.