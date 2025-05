US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer werden am Samstag in Genf in der Schweiz mit Chinas Vizeministerpräsident He Lifeng zusammentreffen. Dies teilten das US-Finanzministerium sowie das chinesische Handelsministerium in zwei separaten Erklärungen am Dienstag (Ortszeit) und Mittwoch mit.