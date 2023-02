Die Volksrepublik werde aber ihre Atomstreitkräfte stets auf dem für die nationale Sicherheit erforderlichen Mindestniveau halten, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking am Donnerstag. Er reagierte damit auf die Frage eines Reporters zu Medienberichten, wonach China über mehr landgestützte Interkontinentalraketen als die USA verfüge und plane, die Zahl seiner Sprengköpfe zu erhöhen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Aussetzung des zentralen Atomwaffen-Kontrollprogramms mit den USA angekündigt, des New-Start-Atomwaffenvertrags. Dies hatte Sorgen geschürt, dass es zu einem neuen Rüstungswettlauf kommen könnte.