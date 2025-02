Kanada und Mexiko hatten am Samstag bereits auf die von der Trump-Administration verhängten Zölle reagiert. Beide Länder haben im Gegenzug hohe Zölle auf US-Waren angekündigt. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau sagte auf einer Pressekonferenz in Ottawa am Samstagabend, Kanada werde Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren im Wert von 155 Milliarden kanadischen Dollar (106 Milliarden US-Dollar) erheben.