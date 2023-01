"Chinas demografische und wirtschaftliche Aussichten sind viel düsterer als erwartet. China wird seine Sozial-, Wirtschafts-, Verteidigungs- und Aussenpolitik anpassen müssen", sagte der chinesische Demograf Yi Fuxian. Die schrumpfende Erwerbsbevölkerung des Landes und der Produktionsrückgang in China würden auch die hohen Preise und die hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und in Europa weiter verschärfen.