Furcht vor Dominoeffekt

Die unsichere Lage im Roten Meer trifft den chinesischen Exportmotor an einer sensiblen Stelle. Durch den Suezkanal laufen in normalen Zeiten rund 60 Prozent aller chinesischen Exporte nach Europa, wie die in Washington ansässige Denkfabrik Middle East Institute erläutert. Der lange Umweg um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas könne die Versandzeiten um bis zu zwei Wochen verlängern und reduziere die globale Containerkapazität. Einige Logistikunternehmen verweisen bereits auf einen Containermangel im Hafen von Ningbo-Zhoushan in China, nach Angaben des Forschungsinstituts BMI einer der umschlagsstärksten Häfen der Welt.