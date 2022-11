Angesichts der grössten Protestwelle in China seit Jahrzehnten drohte die chinesische Führung nun ein hartes Durchgreifen bei neuen Unruhen an. Hintergrund ist der weit verbreitete Unmut im Volk über die harten Null-Covid-Massnahmen, der am Wochenende zu den Protesten in mehreren Millionenmetropolen geführt hatte.