Um die Geldhäuser ausreichend zu versorgen, werden mittelfristige Kreditfazilitäten (MLF) im Wert von 789 Milliarden Yuan (100 Mrd Franken) bereitgestellt, wie die Notenbank am Montag in Peking mitteilte. Da zugleich Kredite im Wert von 500 Milliarden Yuan an die Zentralbank zurückgezahlt werden müssen, pumpt sie unter dem Strich 289 Milliarden Yuan an frischem Geld in das Bankensystem - die grösste derartige Geldspritze seit fast drei Jahren.