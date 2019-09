In Marktkreisen wird über eine gemäss den Vorbestellungen gute Nachfrage für das neue IPhone von Apple berichtet, was auch andere Tech-Werte in Europa stützt. Dies wäre natürlich auch für AMS sehr positiv, sagte ein Händler. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass der US-Konzern der wichtigste Kunde von AMS ist - auch wenn dies offiziell nicht bestätigt wird.

Bis um 10.40 Uhr legen AMS um 1,9 Prozent auf 47,92 Franken zu und liegen damit an der Spitze des SMI/SLI. Die gehandelten Volumina sind bislang aber eher unterdurchschnittlich. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,10 Prozent höher.

Das Kurspotential von AMS ist gemäss dem Händler nach oben derzeit aber etwas beschränkt, da der Titel schon in den vergangenen zwei Wochen sehr gut gelaufen ist.

Am Montag kam es deshalb auch schon zu Gewinnmitnahmen. Damals gab der an der Schweizer Börse kotierte Blue Chip neue Details zur geplanten Übernahme des Konkurrenten Osram bekannt. Und Osram empfahl die Offerte zur Annahme. Investoren beurteilen indes den Deal unterschiedlich.

(AWP/cash)