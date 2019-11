Vorstand und Aufsichtsrat hielten die Bewertung für angemessen und die Offerte für die Aktionäre für attraktiv, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

Osram habe daher eine Zusammenschlussvereinbarung mit AMS abgeschlossen. Unter anderem sollen die Mitarbeiter an den deutschen Standorten bis Ende 2022 vor fusionsbedingten Kündigungen geschützt werden. Zudem soll die Marke Osram im Unternehmensnamen des neuen Konzerns reflektiert werden. Und in München sollen in einer neuer Co-Konzernzentrale die Hälfte der Zentralfunktionen geleitet werden.

AMS bietet bekanntlich 41 Euro pro Osram-Aktie, wobei das Angebot noch bis am 5. Dezember läuft.

Osram schloss das vergangene Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) mit einem Nettoverlust von 405 Millionen Euro ab, nach einem Gewinn von 137 Millionen Euro im Vorjahr. Begründet wurde dies primär mit Abschreibungen. Der Konzern will wegen des Verlustes auf eine Dividende verzichten. Der Umsatz belief sich auf 3,5 Milliarden Euro (-13%).

