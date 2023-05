Neugelder fliessen nur stockend

Die ertragsgenerierenden verwalteten Vermögen beziffert EFG per Ende März mit rund 145 Milliarden Franken, nach 143,1 Milliarden per Ende 2022. Einer positiven Marktentwicklung habe ein nur gedämpfter Netto-Neugeldzuflusses (+0,3 Prozent) gegenübergestanden. Vor allem in der Schweiz und in geringerem Masse in Lateinamerika und Asien hätten "einige Kunden" Fremdkapital abgebaut, erklärte EFG weiter. Die Zuflüsse beschleunigten sich aber in den Monaten März und April.



In diesem Lichte und angesichts der jüngsten Einstellung von 50 Kundenberatern rechnet die Bank damit, dass sich die Netto-Neugeldzuflüsse in den kommenden Monaten allmählich verbessern und auf ein normaleres Niveau zurückkehren werden.