Finanzapps auf dem Handy erhöhen laut der Chefin der Citigroup die Risiken von Bank-Runs. Mit wenigen Mausklicks könnten Kunden Millionen von Dollar hin und her überweisen. Dies stelle sowohl die Bankmanager als auch die Aufsicht vor Probleme, sagte Fraser am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Washington.