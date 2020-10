Erstmals seit neun Jahren schrumpft in den USA die Anzahl der Coffee Shops, da der Umsatz sinkt und die Branche angesichts von Covid-19 ihr Geschäftsmodell neu ausrichten muss. Von dieser Entwicklung profitieren Kaffee-Ketten wie Starbucks, Dunkin’ Donuts und sogar McDonald’s, die Marktanteile gewinnen. Das Nachsehen hat ihre kleine, oft privat geführte Konkurrenz.

„Schliessungen hat es bereits gegeben, und wir glauben, dass der Winter eine neue Welle bringen könnte, vor allem für Coffee Shops, die von Sitzgelegenheiten im Freien oder von der Erreichbarkeit zu Fuss abhängig sind”, sagte James Watson, leitender Getränkeanalyst bei Rabobank, in einem Interview aus New York.

Weniger Coffee Shops bedeuten den Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen, was zum Anstieg der Arbeitslosigkeit, der seit Beginn der Pandemie zu beobachten ist, beiträgt. Die Verlagerung könnte auch die Nachfrage bei Kaffeespezialitäten-Herstellern auf der ganzen Welt bremsen, da Café-Kunden tendenziell mehr Premium-Getränke aus höherwertigen Bohnen konsumieren.

Erster Rückgang seit neun Jahren

Nach Schätzungen des Analyse-Unternehmens Euromonitor International wird es in den USA Ende 2020 etwa 25'307 auf Kaffee oder Tee spezialisierte Verkaufsstellen geben, was einem Minus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es ist der erste Rückgang seit 2011. Der Jahresumsatz dürfte um 12 Prozent auf 24,7 Milliarden Dollar sinken.

“Coffee Shops, die in diesem neuen Klima erfolgreich sind, müssen versuchen, möglichst viele ihrer beliebten Charakteristika aus der Zeit vor Covid-19 wiederherzustellen und gleichzeitig den neuen Realitäten der sozialen Distanzierung entsprechen”, sagt Matthew Barry, Getränkefachmann bei Euromonitor. “Dazu gehört, viele Aspekte ins Internet zu verlagern, aber auch ein persönliches Engagement, wenn dies ohne physische Nähe noch möglich ist.”

Jedoch sieht Barry kein Szenario, in dem der US-amerikanische Gastronomie-Kaffeekonsum zu seinem früheren Wachstumspfad zurückkehren könnte. Er werde allerdings ein zentraler Bestandteil der Branche bleiben. Das Gesamtvolumen und der Umsatz in der Gastronomie-Kaffee-Branche werden in den fünf Jahren bis 2024 voraussichtlich sinken, während der Kaffee-Absatz in Lebensmittelgeschäften zunehmen dürfte.

Laut Watson von Rabobank verfügen grössere Ketten über die Ressourcen, um kurz- und mittelfristige Verluste zu verkraften und gleichzeitig Annehmlichkeiten wie Online-Bestellungen und Drive-Thru-Service zu bieten. Starbucks plane für dieses Jahr eine Nettosteigerung der US-Filialen, und die Marktanteilsgewinne könnten 2021 erneut bedeutend sein, sagt er. Starbucks antwortete nicht sofort auf eine E-Mail und einen Telefonanruf mit der Bitte um Stellungnahme.

Überleben dank Innovation

Der Kaffeegigant aus Seattle hat die Einführung seines „Pickup“-Konzepts - kleinere Geschäfte ohne Tische und Stühle - beschleunigt und verbessert den Service an seinen zunehmenden Drive-Thru-Standorten, um Wartezeiten zu verkürzen. Starbucks handelte auch bessere Mietverträge aus, um sich auf mögliche zukünftige Krisen infolge von Lockdowns vorzubereiten, die den Kundenverkehr beeinträchtigen könnten.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an Innovationen, um uns an neue Anforderungen, neue Gegebenheiten anzupassen, die damit zusammenhängen, wie Kunden derzeit ihr Leben führen“, sagte Finanzvorstand Patrick J. Grismer auf einer Präsentation im letzten Monat. „Wir haben uns schnell bemüht, neue Vertriebskanäle in unseren bestehenden Filialen zu schaffen, vor allem in den Vororten, wo es eine beträchtliche latente Nachfrage und eine ungedeckte Nachfrage gibt.“

Zwar haben sich viele unabhängige Cafès als flexibel erwiesen und ihr Unternehmen an digitale Angebote und To-Go-Produkte angepasst, dennoch sind sie weiterhin stärker gefährdet, sagte Watson von der Rabobank.

“Die schwierigsten Situationen waren häufig auf den Standort zurückzuführen, wobei die Coffee Shops in Wohngebieten bei weitem besser abschnitten als die Standorte in der Nähe von Bürokomplexen und Reisezielen”, sagte er. “Zu einem Grossteil hängt das Überleben auch von den Mietverhandlungen mit den Vermietern und dem Potenzial für weitere staatliche Unterstützung ab - Faktoren, die schwer zu kontrollieren und sehr unterschiedlich sind.”

(Bloomberg)