Umbruch in Management und Verwaltungsrat

Neuen Schwung soll auch ein Umbruch in Management und Verwaltungsrat bringen. Der neue CEO Dominik Arnold hat sein Amt bekanntlich bereits per 1. Januar 2024 angetreten. Er hat die Nachfolge von Martin Schaufelberger angetreten. Dieser zog sich nach elf Jahren als CEO aus der operativen Führung zurück und soll 2025 in den VR gewählt werden. In der Konzernleitung trat zudem Christophe Loretan von seiner Funktion als Marketingleiter der Region Europa zurück. Die Suche nach einem Nachfolger ist laut Coltene im Gang.