Per 1. August übernimmt Robert Leindl diese Aufgabe, wie Comet am Freitag mitteilte. In dieser Rolle ist er laut Mitteilung für die Führung der globalen IT-Organisation und für die Leitung von Initiativen zur digitalen Innovation und Transformation verantwortlich. Zudem erhält er Einsitz in die Geschäftsleitung.