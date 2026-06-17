Angesichts deutlich höherer Investitionen der grossen Cloud-Anbieter in Künstliche Intelligenz und Rechenzentren hebt Marandon-Carlhian von Oddo seine Erwartungen für den Halbleiterausrüstungsmarkt deutlich an. Davon dürfte Comet als Hersteller von Hochfrequenz- und Röntgentechnologie überdurchschnittlich profitieren, da das Unternehmen besonders stark im Speichermarkt positioniert sei und über einen hohen operativen Hebel verfüge. Vor diesem Hintergrund zählt Comet weiterhin zu seinen bevorzugten Titeln im europäischen Halbleitersektor.