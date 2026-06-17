Comet steigen am Mittwoch auf 397,80 Franken, also rund 2 Prozent über dem gestrigen Schlusspreis. Die Aktie hatte erst am Montag bei 395 Franken das nun übertroffene Allzeithoch markiert. Allein in diesem Jahr beträgt das Kursplus 73 Prozent.
Oddo BHF setzte am Mittwoch noch einen darauf. Der Analyst Martin Marandon-Carlhian erachtet gar Kurse von 500 Franken als realistisch, so zumindest sein neues Kursziel. Er bestätigt zudem die Einstufung «Outperform». Zum Vergleich: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 349,78 Franken. Gemäss Bloomberg hatte bis anhin die UBS mit 452 die höchste Schätzung abgegeben. Die Kaufempfehlungen überwiegen für Comet.
Angesichts deutlich höherer Investitionen der grossen Cloud-Anbieter in Künstliche Intelligenz und Rechenzentren hebt Marandon-Carlhian von Oddo seine Erwartungen für den Halbleiterausrüstungsmarkt deutlich an. Davon dürfte Comet als Hersteller von Hochfrequenz- und Röntgentechnologie überdurchschnittlich profitieren, da das Unternehmen besonders stark im Speichermarkt positioniert sei und über einen hohen operativen Hebel verfüge. Vor diesem Hintergrund zählt Comet weiterhin zu seinen bevorzugten Titeln im europäischen Halbleitersektor.
Der Oddo-Experte erwartet, dass sich der Gewinn je Aktie innerhalb von zwei Jahren etwa verdreifachen wird. Damit zeigt er sich deutlich optimistischer als die UBS. Die Grossbank prognostizierte in ihrer Analyse vom 9. Juni für die Jahre 2026 bis 2028 ein EPS-Wachstum von 1, 13 beziehungsweise 24 Prozent.
Mit der heutigen Performance stemmt sich Comet gegen die US-Vorgaben. So zollten die Technologiewerte aus dem Halbleiterbereich an der Wall Street ihrer von Hoffnungen rund um Künstliche Intelligenz getriebenen Rallye Tribut. Intel sackten um 8,5 und Marvell Technology um 9,8 Prozent ab.