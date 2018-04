Unter dem Strich verdiente das Unternehmen in den drei Monaten bis Ende März 4,45 Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte um knapp neun Prozent auf 16,07 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Unter anderem wuchs das Geschäft mit Datenzentren. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten. Die Intel-Aktie legte nachbörslich acht Prozent zu.

(Reuters)