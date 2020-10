Im dritten Quartal stieg sein Wert um 37,5 Milliarden Euro. Insgesamt seien die Finanzmärkte zwar im Sommer noch von der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie geprägt gewesen, sagte Fondschef Nicolai Tangen am Donnerstag. "Dennoch haben die Aktienmärkte eine gute Rendite gebracht, vor allem dank der starken Entwicklung im US-Technologiesektor."

Ein Volumen von 991 Milliarden Euro

Insgesamt kommt der 1996 gegründete Fonds aktuell auf ein Volumen von 991 Milliarden Euro und ist damit weltweit der größte seiner Art. Auf jede Bürgerin und jeden Bürger entfallen damit rechnerisch etwa 185'000 Euro. Der Fonds hält Anteile an etwa 9200 Unternehmen weltweit und kommt auf 1,5 Prozent aller börsennotierter Aktien. Allein im dritten Quartal kam er auf eine Rendite von 4,3 Prozent, was vor allem auf das Konto der Aktienbestände zurückgeht. Vor allem in den USA hat sich der Aktienmarkt im Sommerquartal stark entwickelt: Der Index der Technologiebörse Nasdaq schaffte ein Plus von zehn Prozent, der S&P 500 und der Dow Jones legten immerhin noch etwa acht Prozent zu.

(Reuters)