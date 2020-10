Er und sein Team seien vorsichtig optimistisch, erklärte Sean Conley am Samstagabend (Ortszeit). Der Präsident habe kein Fieber und benötige keinen zusätzlichen Sauerstoff. Trump selbst sprach bei einer Videobotschaft auf Twitter davon, dass ihm bei seiner Covid-19-Erkrankung die "wahre Prüfung" noch bevorstehe.

In der vierminütigen Videobotschaft vom Krankenzimmer aus sagte ein müde wirkender Trump, es gehe im viel besser. Ausschlaggebend für seinen Kampf gegen das Coronavirus dürften aber die nächsten Tage sein. Trump trug in dem Video ein blaues Sakko und ein weisses offenes Hemd ohne Krawatte, im Hintergrund die amerikanische Fahne. Zuvor hatte es widersprüchliche Aussagen über Trumps Gesundheitszustand gegeben.

Am Samstag zeigten sich seine Ärzte "extrem" zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Covid-19-Erkrankung des 74-Jährigen. Sein Zustand verbessere sich und Trump überlege bereits, wann er ins Weisse Haus zurückkehren könne. Nur Minuten später sagte Trumps Stabschef Mark Meadows jedoch zu Journalisten, einige Werte von Trump seien in den vergangenen 24 Stunden besorgniserregend gewesen.

Der Präsident sei noch nicht eindeutig auf dem Weg der Erholung. Meadows wollte zu diesem Zeitpunkt anonym bleiben und nicht namentlich zitiert werden. Ein paar Stunden später sagte Meadows der Nachrichtenagentur Reuters, Trump gehe es sehr gut und die Ärzte seien mit seinen Vitalparametern sehr zufrieden. Auf die Diskrepanz seiner Aussagen ging er nicht ein. Einem Berater von Trump zufolge, der nicht genannt werden wollte, sei der Präsident über die erste Stellungnahme von Meadows unzufrieden gewesen.

"OPERATION MAGA"

Trump hatte in der Nacht auf Freitag einen positiven Corona-Test bekanntgegeben und wurde im Laufe des Tages in das Militärkrankenhaus Walter Reed verlegt. Aus Washington wurden in kurzer Folge weitere positive Corona-Tests bei Politikern und Prominenten gemeldet. Darunter waren drei republikanische Senatoren. Der Mehrheitsführer der Partei in der Kongresskammer, Mitch McConnell, kündigte eine Verschiebung aller Plenumssitzungen bis nach dem 19. Oktober an.

Die Infektionen treten in der heissen Phase des Präsidentschafts- und Kongresswahlkampfes vor der Abstimmung am 3. November auf. Trump liegt Umfragen zufolge hinter dem Demokraten Joe Biden. Biden wurde am Freitag nach eigenen Angaben negativ getestet, ein weitere Überprüfung soll am Sonntag erfolgen. Biden versprach alle Testergebnisse zu veröffentlichen. Der Demokrat setzte seinen Wahlkampf am Samstag fort.

Trumps Wahlkampfteam kündigte unterdessen "Operation MAGA" an - abgeleitet von seinem Slogan "Make America Great Again". Anstelle von Trump sollen Vize-Präsident Mike Pence und seine älteren Söhne Donald Jr. und Eric Auftritte übernehmen. Das TV-Duell zwischen Pence und der Vize-Kandidatin von Biden, Kamala Harris, soll wie geplant am Mittwoch stattfinden.

(Reuters)