Zunächst sorgte die wieder anziehende Wirtschaftsaktivität nach dem Ende der Lockdowns zwar für Erleichterung an der Börse. Nun wächst allerdings wieder die Besorgnis. Alternative Konjunkturindikatoren und Hochfrequenzdaten signalisieren inzwischen eine erhebliche Abschwächung der Dynamik oder sogar eine Stagnation bei Werten unterhalb des Vorkrisenniveaus. Sie machen damit Hoffnungen auf eine so genannte V-förmige Erholung zunichte.

Eine Hauptsorge besteht darin, dass einige Länder die bereits überwundenen Massnahmen zur Corona-Eindämmung wieder einführen und ihre Volkswirtschaften damit erneut lahmlegen. Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Virus steigt auf dem gesamten Kontinent, da die Menschen die Hauptferienzeit für Reisen und Treffen mit Freunden und Familie nutzen.

Was Bloombergs Ökonomen sagen

“Nach der Aufhebung der Lockdowns zog die Produktion an, doch nun scheint die europäische Konjunkturerholung 5% bis 10% unter dem Normalniveau ins Stocken geraten zu sein. Die Regeln zur sozialen Distanz, die Vorsicht der Verbraucher und die Auslandsnachfrage haben das Potenzial für die Wirtschaft gesenkt. Bedauerlicherweise könnte selbst dieses gedrückte Aktivitätsniveau nicht ausreichen, um das Virus in Schach zu halten”, so Jamie Rush.

Selbst wenn die Menschen verstärkt aus dem Haus gehen, kaufen sie nicht in dem gleichen Masse ein wie vor der Krise ein oder essen auswärts. Und die Dämpfer für die Tourismusbranche werden voraussichtlich zunehmen, da die Staaten verstärkt wieder zu Quarantänen greifen.

Für viele stehen die schlimmsten Auswirkungen der Wirtschaftsmisere noch bevor. Bisher wurden die Arbeitsmärkte weitgehend durch massive staatliche Kurzarbeitsprogramme und Kredite geschützt. Mit dem Wegfall dieser Unterstützung dürfte die Arbeitslosigkeit erheblich steigen, was der Nachfrage einen weiteren Schock versetzen wird.

Warnsignale sind da

Es gibt bereits Warnsignale - der Euroraum hat im ersten Halbjahr 4,9 Millionen Arbeitsplätze verloren und damit fast die Hälfte der seit der letzten Rezession geschaffenen Positionen wieder eingebüsst. Die Aussicht auf weitere Stellenstreichungen beeinträchtigt die Zuversicht und führt dazu, dass die Verbraucher eher sparen als Geld ausgeben.

Im dritten Quartal werden die Volkswirtschaften des Währungsgebiets wohl zwar ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen, die Corona-Delle jedoch bei weitem nicht ausgleichen können.

Selbst in Deutschland, wo die Zahl der Coronavirus-Todesfälle niedriger und der Konjunktureinbruch geringer war, erwarten die Ökonomen im nächsten Jahr keine Rückkehr zum Produktionsniveau aus der Zeit vor der Krise.

Hotels und Restaurants gefährdet

Anstelle einer V-förmigen Erholung dürfte die Kurve für die wirtschaftlichen Aussichten in Europa eher wie der Flügel eines Vogels aussehen, wie die Banque de France in ihren Prognosen sagt.

Die gilt für alle Sektoren. Einigen geht es dabei freilich schlechter als anderen, wie eine Umfrage der französischen Notenbank ergab. Französische Hotels und Restaurants beispielsweise melden nach wie vor eine weit unter dem Normalwert liegende Nachfrage. Branchen wie die Automobilproduktion und der Arzneimittel-Bereich, die sich schnell belebten, erreichten jetzt ein Plateau und könnten im August sogar eine Schrumpfung zeigen.

Die langfristigen Erwartungen bleiben unter den Vor-Krisenwerten. Die Komposit-Frühindikatoren der OECD für Europa, die in der Regel einen Vorlauf von etwa sechs Monaten gegenüber den wirtschaftlichen Wendepunkten haben, erholten sich im Juni stark. Im Juli aber verlangsamte sich das Tempo. Der Indikator gab einige der Gewinne ab.

"Alle müssen verantwortungsbewusst sein"

Die französische Regierung will die Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 wieder auf das Niveau von 2019 bringen. Bei einer Veranstaltung in der Nähe der spanischen Grenze warnte Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag, dass dieses Ziel gefährdet sein könnte, wenn Vorschriften zur sozialen Distanz und Masken ignoriert werden und die Pandemie wieder an Boden gewinnt.

“Die wirtschaftliche Erholung ist in greifbarer Nähe - sie geht schrittweise voran, ist aber real”, sagte Le Maire. “Wir haben alles bereit für eine Erholung in den kommenden zwei Jahren, doch wir müssen alle verantwortungsbewusst sein.”

(Bloomberg)