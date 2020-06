"Ich könnte mir vorstellen, dass die EZB ihre Empfehlung, von Ausschüttungen abzusehen, über den Oktober hinaus verlängern wird", erklärte Annecke in einem Interview mit Bloomberg News. Ob es Dividendenzahlungen gebe, werde also nicht allein die Entscheidung von Vorständen und Aufsichtsräten sein.

Die EZB hatte die Banken in Europa aufgefordert, vorerst bis Oktober auf Dividenden für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 zu verzichten, um die Kapitalbasis zu stärken und so besser Verluste abfedern zu können. Zu den Instituten, die ihre Ausschüttungen aussetzten, zählen Commerzbank, Aareal Bank und Deutsche Pfandbriefbank. Bei der Deutschen Bank war keine Zahlung vorgesehen.

Ein Vertreter der EZB wollte sich zu einer möglichen Verlängerung der Empfehlung nicht äussern.

Moratorien verschleiern Lage

"Für das zweite Quartal erwarte ich nochmals eine sehr hohe Risikovorsorge bei den europäischen Banken. Und auch für den Rest des Jahres und 2021 dürfte sie auf erhöhtem Niveau bleiben", sagte Annecke. Eine genaue Einschätzung sei schwierig wegen der vielen Moratorien. Erst nach Auslaufen dieser Zahlungsaussetzungen werde wohl das volle Ausmass möglicher Kreditausfälle sichtbar.

Deutsche Banken befanden sich ihrer Aussage nach schon vor der Coronakrise in einer schwierigen Situation aufgrund ihrer im europäischen Vergleich unterdurchschnittlichen Profitabilität. "Wenn die Gewinne schwach sind, dann gibt es natürlich auch weniger Puffer, um die unausweichlichen Kreditausfälle zu absorbieren", sagte Annecke.

Vor diesem Hintergrund glaubt sie nicht, dass Europas Banken in der Breite für die Jahre 2019 und 2020 Dividenden zahlen werden. Und diejenigen, die sich doch dafür entscheiden, werden die Ausschüttungen ihrer Meinung nach gering halten.

Beschleunigte Konsolidierung

Auch der Grossinvestor DekaBank rechnet nicht damit, dass der Bankensektor vor 2022 zu normalen Dividendenzahlungen zurückkehrt. Fondsmanager Andraas Thomae äusserte in einem Gespräch mit Bloomberg die Erwartung, dass sich das Verbuchen von Kreditausfällen zwei Jahre lang hinziehen werde.

Union Investment will derweil, dass variable Vergütungen von Bankern den Unternehmenserfolg widerspiegeln. "Sollten die Gewinne sinken oder Verluste anfallen – wie nun wahrscheinlich in der Coronakrise – wäre es nur konsequent, die Boni zu kürzen", sagte Annecke.

Ihren Worten zufolge könnte die Coronakrise die Banken-Konsolidierung in Europa beschleunigen, allerdings zunächst nur auf Landesebene. Grenzüberschreitend sei das weiter schwierig. "Die regulatorischen Hürden dafür sind sehr hoch", sagte sie. So sei es zum Beispiel nicht ohne Weiteres möglich, Einlagen aus einem Land in ein anderes zu transferieren und dadurch Synergien zu heben.

(Bloomberg)