Das Werkzeuggeschäft von Mikron Tool und das Segment Mikron Automation sind von dieser Massnahme nicht betroffen. Gespräche mit Arbeitnehmervertretern und Sozialpartnern würden aufgenommen, teilte Mikron am Freitag mit. Ziel dieser Gespräche sei es, die Kapazitäten an die gesunkene Nachfrage aus der Automobilindustrie und an die neuen Marktbedingungen anzupassen, heisst es weiter. Mittelfristig sei keine Erholung der Nachfrage aus der Automobilindustrie zu erwarten.

Angaben dazu, wie viele Stellen von den Anpassungen betroffen sein werden, wurden in der Mitteilung nicht gemacht. Mikron halte aber am Maschinenbaustandort Agno fest, heisst es weiter. Die Markteinführung der neuen Maschinengeneration Mikron Multix werde weiter vorangetrieben. Durch den Ausbau dieser Plattform werde das Produktportfolio in den kommenden Jahren sukzessive erneuert, ergänzte Mikron.

Bereits im November 2019 hatte Mikron im Werk Agno Kurzarbeit eingeführt und den Personalbestand reduziert.

Parallel zu Kapazitätsreduktionen in Agno hat Mikron auch an den beiden Maschinenbau- und Automationsstandorten in Deutschland erste Kapazitätsanpassungen vorgenommen respektive teilweise Kurzarbeit eingeführt.

