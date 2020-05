Schweizer Firmen sind besonders stark auf ihre Lieferketten angewiesen und versuchen diese in Zeiten von Corona besonders zu stärken. "Es gibt klare Tendenzen, dass die Schweizer ihre Supply Chains sehr klar analysieren und auch Veränderungen in diesem Bereich in Betracht ziehen", sagte Reto Brunner vom Beratungsunternehmen PwC. Das ergibt sich aus der neuesten CFO-Befragung des Unternehmens, bei der über 800 Finanzchefs von grossen Firmen aus der ganzen Welt teilgenommen haben.

Drei Viertel der Schweizer Finanzchefs gab an, dass ihre Firma als Reaktion auf die Krise zusätzliche Beschaffungsoptionen prüft. Zudem wollen viele der Befragten die Einsicht in ihre Lieferantennetzwerke erweitern und die Standorte ihrer Zulieferer diversifizieren. Alle drei Optionen werden von Schweizer Finanzchefs wesentlich häufiger in Betracht gezogen als von ihren Kollegen aus anderen Ländern.

Das Resultat wiederspiegle klar, wie international Schweizer Unternehmen aufgestellt seien, so Brunner: "Viele sehr erfolgreiche Unternehmen in der Schweiz sind in der Supply Chain stark vernetzt und haben einen grossen Sourcing-Anteil. Sie sind angewiesen auf die globalen Zulieferer."

Strategisch Planen

Brunner geht davon aus, dass die Talsohle der Krise nun überschritten ist, auch wenn weitere Wellen nochmals herbe Rückschläge bedeuten könnten. Für Firmen gelte es nun, wieder längerfristig und strategisch zu planen. "In den letzten sechs Wochen wurde stark taktisch gearbeitet. Jetzt stellen sich viele die Frage, wie das 'New Normal' aussieht." Als Firma müsse man sich überlegen, wie man etwa die Geschäftsmodelle anpassen müsse, um auch nach der Krise wieder erfolgreich zu sein - ohne Anspruch darauf, dass alles wieder wie vorher sein wird.

Gerade im Bereich des Beschaffungsmanagements, gelte es nun zusätzliche Fragen zu stellen: "Es kommt eine ganz andere Risikokomponente hinzu: Man muss auch prüfen, wie stark die Lieferkette und einzelne Zulieferer von einem Lockdown betroffen sind und wie sich dies auf die lokalen Märkte in einer Pandemie auswirkt."

Vertrauen in Mitarbeitende gross

Die CFOs aus der Schweiz haben im globalen Vergleich mehr Vertrauen in ihre Mitarbeitenden. Sie erwarten grösstenteils, dass die Produktivität ihrer Firma auch dann aufrechterhalten wird, wenn die Mitarbeitenden von zuhause aus arbeiten. "In der Vergangenheit sahen wir bei Firmen häufig eine gewisse Vorsicht, was das Homeoffice angeht", sagte Reto Brunner. Durch die Krise habe das Homeoffice an Anerkunnung gewonnen. Inzwischen gaben mehr als zwei Drittel der Schweizer Befragten an, Fernarbeit auch künftig erlauben zu wollen, global nur die Hälfte.

Dass Schweizer Finanzchefs ihren Mitarbeitenden tendenziell eher zutrauen, von zuhause auch gute Arbeit zu leisten, verortet Brunner auch in der Kultur der Schweizer Arbeitswelt: "Es gehört im Grundsatz zur Attitüde von Schweizer Arbeitnehmenden, gewissenhaft und professionell zu arbeiten."

CFOs in der Schweiz sind aber auch ganz allgemein in der Krise optimistischer als anderswo, wie die Befragungen der letzten Wochen von PwC zeigten. Während andere den Kopf in den Sand stecken, zeigte sich der Grossteil der Befragten optimistisch, was die Auswirkungen der Krise auf das Geschäft angeht. Laut Brunner ist das auf zwei Aspekte zurückzuführen: "Einerseits sind Schweizer Unternehmen - durch Finanzkrise, Frankenschock, Handelskrisen etc. - krisenerprobt, was ihnen einen gewissen Grundoptimismus gibt."

Andererseits sei die Schweiz sehr innovativ, was sich auch an der hohen Anzahl an Patenten und Startups hierzulande zeige, sagte Brunner. "Die Schweiz kann sich gut neu erfinden. Das hilft ihr auch in der Krise."

