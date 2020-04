Angesichts der Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus setzen europäische Unternehmen rasch bei den Ausschüttungen an die Aktionäre den Rotstift an. Viele stehen auch unter politischem Druck, dies zu tun.

Mehr als die Hälfte der Banken in dem Index haben ihre Dividenden ausgesetzt, die Grossbanken BNP Paribas und Banco Santander kamen am Donnerstagabend hinzu. Der Chefaufseher der Europäischen Zentralbank hat die Banken aufgefordert, soviel Kapital wie möglich zu bewahren.

Pensionsfonds werden darunter leiden

Die französische Regierung hat gewarnt, dass sie Dividenden-zahlenden Unternehmen finanzielle Unterstützung vorenthalten oder kürzen werde. Ausserdem forderte Paris die Geschäftsleitungen auf, Liquidität zu erhalten, um Mitarbeiter und Betriebe zu unterstützen.

Deutschlands börsennotierte Unternehmen werden gebeten, die Dividendenzahlungen auszusetzen als Voraussetzung für eine Inanspruchnahme eines Hilfsprogramms mit Darlehen und Garantien der staatlichen Entwicklungsbank KfW.

Pensionsfonds, die stark in Dividendenwerte investiert sind, werden besonders schwer betroffen sein. Investoren müssen wohl begrenzte Ausschüttungen in den nächsten 12 bis 18 Monaten akzeptieren, schrieb Bloomberg-Intelligence-Analyst Laurent Douillet am Freitag.

Wenige Bollwerke

Die Dividenden von vier Stoxx-600-Mitgliedern bleiben intakt. Versicherer haben die Solvenz und den Kapitalfluss, um ihre Ausschüttungen an Aktionäre zu untermauern, aber sie sind nicht immun gegenüber politischen Faktoren, schrieb Claudia Gaspari von Barclays in einer Mitteilung am Donnerstag. Später am Abend drängte die EU-Versicherungsaufsicht Unternehmen, Dividenden und Rückkäufe auszusetzen. Die Dividenden von Tabakkonzernen gehören im gegenwärtigen Umfeld zu den sichersten, sagt Gerry Gallagher von der Deutschen Bank.

Hier ist eine branchenbezogene Liste der Stoxx-600-Unternehmen, die Dividenden gestrichen, ausgesetzt oder verschoben haben, seit die Coronavirus-Pandemie die globalen Märkte nach unten gezogen hat:

(Bloomberg)