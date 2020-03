Sie sollten per Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abstimmen, teilte ABB mit. Die Möglichkeit, das zu tun, wurde bis zum 25. März verlängert. Auf der Generalversammlung werde es keine Reden des Präsidenten des Elektrotechnikkonzerns oder von Mitgliedern der Geschäftsleitung geben, eine Übertragung der Veranstaltung per Webcast sei nicht vorgesehen.

(Reuters/cash)